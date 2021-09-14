Apple, iPhone 13'ü tanıttı

iPhone 12 serisi ile iPhone 5’de kullanılan kalın kasa tarzına geri dönen, ayrıca diğer ürünlerinde de bu tasarımı benimseyen Apple, iPhone 13 ile bu geleneğini sürdürdü. Akıllı telefon pazarında son dönemlerde liderliği rakiplerine kaptıran şirket, yeni akıllı telefonlarıyla bu düşüşü de tersine çevirmeyi hedefliyor.

ShiftDelete'in haberine göre; tüm seride olduğu gibi iPhone 13, Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. Geçtiğimiz yıl giriş modeli 64 GB depolama alanına sahip olan telefon, bu yıl 128 GB depolama alanıyla giriş yapıyor. Özellikle cihazın giriş seviyesi modelinin depolamasının artması da rakiplerinin işini zorlaştıracak.

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 13 ailesinin tüm üyelerine güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.

6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 13′ün arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 3 teknolojisini kullanıyor. Cihazda yer alan Face ID çentiği ise bir önceki modele göre yüzde 20 daha küçük.

Ön tarafta 13 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 3 destekli kamera karşımıza çıkıyor. Face ID teknolojisini sunan bu kamera, ayrıca 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

İnternete sızdırılan fiyat listesine göre, iPhone 13 mini’nin standart modeli 850 dolardan satışa sunulacak. iPhone 13 standart modeli ise 973 fiyat etiketiyle kullanıcıya sunulacak.

iPhone 13 Pro Max’in 1 TB depolama alanına sahip cihazının Türkiye’de yaklaşık 36 bin liraya satışa sunulacağı öne sürülüyor.

iPhone modellerinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 13 Mini fiyatları: iPhone 13 Mini 64 GB: 850 dolar / iPhone 13 Mini 128 GB: 927 dolar / iPhone 13 Mini 256 GB: 1.051 dolar

iPhone 13 fiyatları: iPhone 13 64 GB: 973 dolar / iPhone 13 128 GB: 1.051 dolar / iPhone 13 256 GB: 1.174 dolar

iPhone 13 Pro fiyatları: iPhone 13 Pro 128 GB: 1.313 dolar / iPhone 13 Pro 512 GB: 1.622 dolar / iPhone 13 Pro 1 TB: 2.055 dolar

iPhone 13 Pro Max fiyatları: iPhone 13 Pro Max 128 GB: 1.437 dolar / iPhone 13 Pro Max 512 GB: 1.746 dolar / iPhone 13 Pro Max 1 TB: 2.179 dolar