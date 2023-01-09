Apartman dairesinde yangın: Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı!

Lefkoşa’da bu sabah 9:00 sıralarında bir apartmanın oturma odasında yangın çıktı, dumandan etkilenen üç ev sakini, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis yangının muhtemelen klima iç ünitesi prizinin aşırı ısınarak yanındaki gazete kağıtlarını tutuşturması sonucu meydana geldiğini açıkladı

Polis’in açıklaması şöyle

“09.01.2023 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da Huzur Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin oturma odasında, muhtemelen faal durumdaki klima iç ünitesi prizinin aşırı ısınarak yanındaki gazete kağıtlarını tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, klima iç ünitesi, üç adet alüminyum pencere camı ve oturma odasındaki muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüş olup, oturma odasının duvarları çıkan ısıdan dolayı zarar gördü. Ayrıca, ikametgahın tüm duvarları çıkan dumandan islendi. Dumandan etkilenen üç ev sakin ise, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”