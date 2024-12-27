Apartman boşluğunda çıkan yangın paniğe yol açtı

Gönyeli'de dün akşam bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre yangın dün akşam 22.30 sıralarında Gönyeli'deki bir apartmanın merdiven boşluğunda çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında merdiven boşluğunda muhafaza edilen

mobilya, beyaz eşya ve alüminyum pencereler ayrıca iki dairenin giriş kapısı ve

kasası yanarak zarar gördü, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise binanın tüm merdiven basamakları ile duvarları islendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.