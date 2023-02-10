Anne-kıza veda…

Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Lavin Kalaycı ve Duygu Bolsoy Kalaycı da son yolculuğuna uğurlandı.

Anne kız için şu sıralarda cenaze töreni düzenlendi. Lavin Kalaycı ve Duygu Bolsoy Kalaycı’nın ikindi namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.