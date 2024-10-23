Ankara'da TUSAŞ tesislerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde 15.30'da vardiya değişimi sırasında servislerin de olduğu ana nizamiyede patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya, saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

Daha önce İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" denilmişti.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik nedeniyle personel sığınaklara yönlendirildi.

Saldırı üzerine Lübnan tezkeresinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda oturuma ara verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.