“Ankara – Ercan uçağında hırsızlık yaptı”

Ankara - Ercan uçağı içerisinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan zanlı M.S. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlının 28 Ağustos 2022 tarihinde, saat 08.30 raddelerinde, Anadolu Jet Havayollarının TK 7890 sefer sayılı Ankara - Ercan uçağı içerisinde, el bagajları kabininde, F.D.Ş’ye ait el bagajını açıp içerisinde bulunan yaklaşık 4 bin TL değerindeki para cüzdanını aldıktan sonra, uçağın arka kısmındaki tuvaletlerine giderek cüzdan içerisindeki toplam 1500 TL nakit parayı sirkat ettiğini anlattı.

Polis, aynı gün zanlının sirkat etmiş olduğu para cüzdanını uçağın tuvaletinde, 1500 TL nakit paranın ise tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının TC uyruklu olup Kıbrıs'ın kuzeyinde turist vizesi ile ikamet ettiğini belirterek, aleyhinde başlatılan tahkikatı tamamlandığını, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.