Aniden su almaya başlayan yat kurtarıldı

Esentepe plajlar bölgesinde batma tehlikesi geçiren lüks bir yat ekipler tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri ve bölgedeki balıkçılar, yat için seferber oldu. Ekipler yatı kısa sürede yatı kurtarmayı başardı.

YENİDÜZEN'e bilgi veren Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Yatın batma tehlikesi geçirdiğini doğrularken, yatın kurtarıldığını ve limana çekildiğini belirtti.

Aniden su almaya başlayan yatta kaç kişinin olduğu bilinmiyor.