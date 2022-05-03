Aniden rahatsızlandı, yaşamını yitirdi
Mağusa'da sakin 52 yaşındaki Erciment Saldıray, hayatını kaybetti. Polis, Saldıray'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağını açıkladı.
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Mağusa'da sakin 52 yaşındaki Erciment Saldıray, hayatını kaybetti.
Polis, Saldıray'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağını açıkladı.
Polis Bülteni şöyle: 02.05.2022 tarihinde saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ercüment SALDIRAY (E-52) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
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