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Aniden rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Aniden rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Mağusa'da sakin 52 yaşındaki Erciment Saldıray, hayatını kaybetti. Polis, Saldıray'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağını açıkladı.

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Mağusa'da sakin 52 yaşındaki Erciment Saldıray, hayatını kaybetti.

Polis, Saldıray'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağını açıkladı. 

Polis Bülteni şöyle: 02.05.2022 tarihinde saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ercüment SALDIRAY (E-52) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. 

Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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