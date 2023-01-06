Ani ölüm: 37 yaşında Hüseyin Meda yaşamını yitirdi
Boltaşlı’da sakin 37 yaşındaki Hüseyin Meda, dün sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Boltaşlı’da sakin 37 yaşındaki Hüseyin Meda, dün sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis açıklaması şöyle:
“05.01.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Boltaşlı’da sakin Hüseyin MEDA (E-37) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”
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Etiketler : ölüm, polis basın bülteni, Hüseyin Meda