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Ani ölüm: 37 yaşında Hüseyin Meda yaşamını yitirdi

Ani ölüm: 37 yaşında Hüseyin Meda yaşamını yitirdi

Boltaşlı’da sakin 37 yaşındaki Hüseyin Meda, dün sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Boltaşlı’da sakin 37 yaşındaki Hüseyin Meda, dün sabah saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklaması şöyle:

“05.01.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Boltaşlı’da sakin Hüseyin MEDA (E-37) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”

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