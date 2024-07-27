Andrew Paul Cullen'e otopsi yapıldı

Çatalköy'de dün evinde ölü bulunan 57 yaşındaki Andrew Paul Cullen’in yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Çatalköy'de evinde ölü bulunan 57 yaşındaki Andrew Paul Cullen’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin; “kesici alet yaralanması, büyük damar ve soluk borusu kesisi ile dış kanama” olduğu belirlendi.