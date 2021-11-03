“Anayasa göz göre göre ihlal edildi… Geriye dönük olarak ihlal giderilemez”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Haziran ayında yapılması gereken ara seçim konusunda Anayasa’nın ihlal edildiğini hatırlatarak “Anayasa'ya göre yapılması gereken Haziran 2021'den önce bu kararın alınmasıydı. Geriye dönük olarak ihlal giderilemez. O nedenledir ki bu vahim ihlal de, failleri de demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir” dedi.

Sosyal medya paylaşımında konuya açıklık getiren Erhürman, CTP’nin aylardır bir an önce erken seçim çağrısı yaptığını söyledi, bunun sebebinin Anayasa ihlalinin giderilmesi değil, sıfırlanan iradenin bir an önce yenilenmesi olduğunu kaydetti. “Bu saatten sonra Haziran 2022'den önce bir erken seçim yapılsa bile gerçekleştirilen ihlalin giderilmesi mümkün değil” diyen Erhürman şunları yazdı:

Nedense bir türlü anlaşılamayan bir konuya netlik kazandırmak için bir kez daha değinelim:

Anayasa'ya göre, "ara seçimler her yıl belli bir zamanda yapılır. Genel seçimlerin yapılmasına bir yıl kala ara seçim yapılamaz". Anayasa'nın "belli bir zaman" dediği zaman mevzuatta Haziran ayıdır. Dolayısıyla Sn. Tatar'dan boşalan milletvekilliği için Haziran'da ara seçim yapılması gerekiyordu. Bu yalnızca bir tek durumda yapılmayabilirdi. O da Haziran'dan önce erken genel seçim kararının alınması ve Haziran'dan itibaren bir yılı geçmeyecek bir tarihin ilan edilmesiydi. Bu, bütün uyarılarımıza karşın yapılmadı ve Anayasa göz göre göre ihlal edildi.

CTP aylardır bir an önce erken seçim çağrısı yapıyor ve yapmaya devam ediyor ama bilinmesi gerekir ki bunun sebebi Anayasa ihlalinin giderilmesi değil, sıfırlanan iradenin bir an önce yenilenmesidir. Bu saatten sonra Haziran 2022'den önce bir erken seçim yapılsa bile gerçekleştirilen ihlalin giderilmesi mümkün değil. Çünkü Anayasa'ya göre yapılması gereken Haziran 2021'den önce bu kararın alınmasıydı. Geriye dönük olarak ihlal giderilemez. O nedenledir ki bu vahim ihlal de, failleri de demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir!!!

Mesele halkımızın bütün bu yaşatılanları unutmaması ve iradesini bir daha böyle ihlallerin ve vurdumduymazlıkların gerçekleştirilmesine olanak tanımayacak biçimde şekillendirmesidir...