Anastasiadis ile Erdoğan’ın ayaküstü görüşmesi dikkat çekti

27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a giden Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ayaküstü” görüşmesi dikkat çekti.

Türkiye medyasına yansıyan fotoğrafta, iki liderin birbirinin ellerini tutarak konuştuğu görülüyor.

Fotoğraf karesinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.

Fotoğraf: haber7.com