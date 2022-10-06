Anastasiadis ile Erdoğan’ın ayaküstü görüşmesi dikkat çekti
Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a giden Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ayaküstü” görüşmesi dikkat çekti.
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27 AB üyesi ve 17 davetli ülkeyle beraber ilk kez toplanacak Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Prag'a giden Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ayaküstü” görüşmesi dikkat çekti.
Türkiye medyasına yansıyan fotoğrafta, iki liderin birbirinin ellerini tutarak konuştuğu görülüyor.
Fotoğraf karesinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.
Fotoğraf: haber7.com
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Etiketler : anastasiadis, erdoğan, prag