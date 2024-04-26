Anastasiadis, Drusiotis aleyhinde tazminat davası açtı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eski Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in “Mafya Devleti” ve “Çete” isimli kitaplarında kullandığı ifadeler nedeniyle Makarios Drusiotis’e tazminat davası açtığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in 23 Nisan’da, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açtığı davada, Drusiotis’ten 2 milyon euroluk tazminat talep ettiğini ve her iki kitabın da piyasadan toplatılmasını istediğini yazdı.

Gazete, Gabrielle Louise McIntyre başkanlığındaki Yolsuzluğa Karşı Mücadele Biriminin, “Mafya Devleti” kitabıyla ilgili araştırmalarının devam ettiğini anımsattı.

Habere göre Drusiotis ise, psikolojik baskılara boyun eğmeyeceğini açıklayarak, Anastasiadis’in kendisi aleyhinde tazminat davası açtığından ve kitaplarının toplatılmasını istediğinden basın aracılığıyla haberdar olduğunu söyledi.