Anastasiadis Çarşamba günü Atina’ya gidiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis 1 Şubat Çarşamba günü Atina’ya gidiyor.

Fileleftheros’un haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Basın Ofisi Müdürü Andreas Yosif imzasıyla yayımlanan açıklamada Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile bir araya gelerek Türkiye’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumunu değerlendirecek.

Anastasiadis daha sonra Mati’ye geçecek ve 2018’de çıkan büyük yangından etkilenen Doğu Attiki bölgesinin yeniden inşa ve inkişafı için Kıbrıs'ın güneyinde toplanan paralarla gerçekleştirilecek projenin temel atma törenine katılacak.