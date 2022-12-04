Anastasiadis: AB Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olmalı

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, geçtiğimiz gün Atina’da gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi liderler zirvesi esnasında yaptığı konuşmada “Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olmasının gerekli olduğunu, çünkü Kıbrıs’ın devam eden işgali ve Türkiye’nin tehditlerinin, AB’nin üye devletlerinden biriyle ilgili olduğu gibi, onu hedef aldığını” söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyet Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in konuşması esnasında Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili ilkeli tavrından ötürü Avrupa Halk Partisi'ne teşekkür ettiğini de yazan Alithia gazetesi, Anastasiadis’in, Türkiye’nin ileri sürülen son yasadışı eylemleriyle ilgili bilgilendirmede bulunduğunu da aktardı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis’in “Avrupa Halk Partisi üyelerinin, ülke için BM Güvenlik Konseyi kararları yanı sıra AB ilke ve değerlerine dayanacak bir çözüm bulunması amacıyla çalışmaya devam etme konusundaki kararlılıklarından memnuniyet duyduğu” da ifade edildi.

Anastasiadis Tiran ve İspanya’da temaslarda bulunacak

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in ilerleyen günlerde yurt dışında yabancı liderlerle önemli temaslarda bulunacağını da yazan gazete, Anastasiadis’in basın bürosu müdürü Andreas İosif’in açıklamasına dayanarak, Anastasiadis’in şu an bulunduğu Atina’dan, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkanlar zirvesi için Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gideceğini kaydetti.

Tiran’daki toplantıda, Ukrayna’daki savaşın, enerji ve ekonomi sektörü dâhil olmak üzere Batı Balkanlar açısından meydana getirdiği etkileri hafifletme çabalarıyla ilgili meseleler yanı sıra göçmenlik yönetimi konularıyla ilgili eşgüdüm ve işbirliği, siber güvenlik aynı zamanda hibrit tehditler ve terörle mücadele konularının ele alınacağını kaydeden gazete, bu toplantının ilk kez Batı Balkanlar bölgesindeki bir ülkede gerçekleştirildiğine işaret etti.

Gazete Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde, Bosna Hersek başkanlık konseyi başkanı Zeljka Cvijanovic’le görüşeceğini de ifade etti.

Gazete Anastasiadis’in, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in daveti üzerine, 9 Aralık’ta İspanya’nın Alicande kentinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) üyesi Akdeniz Ülkeleri zirve toplantısına katılacağını da haber verdi.

Anastasiadis’in Tiran ve İspanya’daki iki zirvenin arasında, 7 Aralık tarihinde ise Güney Kıbrıs’ta olacağını ve gündeminin dolu olduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in 7 Aralık Çarşamba sabahı bakanlar kuruluna başkanlık edeceğini, ardından ise 11.15’te Sayıştay Başkanının yıllık raporunu teslim alacağını belirtti.

Anastasiadis’in öğlen 12.00’de ise, Çekya’nın AB dönem başkanlığının tamamlanması sebebiyle, Çek Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçisinin düzenleyeceği ve AB üye devletleri büyükelçilerinin bir araya geleceği bir yemekte konuşma yapacağını kaydeden gazete, Anastasiadis’in aynı akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ise BM tarafından Ledra Palace’ta düzenlenen sosyal içerikli etkinliğe katılacağını anımsattı.

Gazete Anastasiadis’in 8 Aralık tarihinde ise Başkanlık Sarayı'nda, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne atanmış 10 yeni büyükelçinin güven mektuplarını kabul edeceğini ekledi.