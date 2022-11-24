Anastasiades ve Tatar gelecek ay bir araya gelecek

Kıbrıs Haber Ajansının elde ettiği bilgilere göre, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ile Kıbrıslı Türk ‘lider’ Ersin Tatar’ın gelecek ay 2022 yılının tamamlanması vesilesiyle Kıbrıs’taki BM tarafından yapılacak sosyal bir etkinlikte bir araya gelecekler.

İki lider arasında yapılan son görüşme, geçen nisan ayında BM Kıbrıs Barış Gücü, UNFICYP tarafından Lefkoşa eski havaalanında kadınların Kıbrıs çözüm sürecine tam, eşit ve önemli katılımını hedefleyen cinsiyetle ilgili Ortak Eylem Plânının tanıtımı hakkında düzenlenen bir etkinlikte gerçekleşmişti.

Bu arada, Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelaou ve Kıbrıslı Türk ‘lider’ Ersin Tatar’ın temsilcisi Ergün Olgun, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča’nın Kıbrıs ziyaretinin ardından ilk kez çevrim içi görüştüler.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre, Menelaou ve Olgun arasında yapılan görüşmede Miroslav Jenča’nın ziyareti değerlendirildi ve söz konusu ziyaret BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununa ilgisinin ve katılımının devamına işaret eden olumlu bir adım olarak kabul edildi.

Görüşmede Kıbrıs sorunundaki genel durum ele alındı ve iki toplumlu teknik komitelerde tartışılan özel konular görüşüldü.