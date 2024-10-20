Ameliyat sonrası rahatsızlanan Ali Bozdağlı yaşamını yitirdi
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde tedavi gören 82 yaşındaki Ali Bozdağlı, 17 Ekim 2024 tarihinde geçirdiği ameliyat sonrası aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde tedavi gören 82 yaşındaki Ali Bozdağlı, 17 Ekim 2024 tarihinde geçirdiği ameliyat sonrası aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bozdağlı'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi sırasında kan ve doku örnekleri alındı.
Ölüm nedeni, yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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