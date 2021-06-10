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Amcaoğlu: Devlet veya özelde yapılan PCR kabul edilecek

Amcaoğlu: Devlet veya özelde yapılan PCR kabul edilecek

Amcaoğlu, devlet veya özeldeki PCR merkezlerinde yapılacak testlerin de sınava girişte kabul edileceğini duyurdu

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Kolejlere Giriş Sınavı’na katılacak öğrencilerin oluşturduğu uzun PCR kuyruklarının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, devlet veya özeldeki PCR merkezlerinde yapılacak testlerin de sınava girişte kabul edileceğini duyurdu.

Hatırlanacağı üzere bakanlık daha önce sınava girecek öğrenciler için 10-11 Haziran tarihlerinde 9.00-12.00 saatleri arasında PCR yaptırabilecekleri merkezleri tek tek açıklamıştı.

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