Plansızlık ve eziyet

Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın plansızlığı kolej sınavı öncesinde hem velilere hem de öğrencilere zor bir gün yaşattı.

Yarın 2 oturum şeklinde yapılacak Koleje Giriş Sınavı’na katılacak öğrenciler, dün sabah PCR testi olmak için başvuruda bulundukları okullara akın etti.

Eğitim Bakanlığı'nın devlet veya özeldeki merkezlerde yapılan PCR testlerini kabul etmemesi nedeniyle okullarda ciddi yığılmalar, uzun kuyruklar oluştu. Yaz güneşi altında sırada bekleyen öğrenci ve veliler arasında fenalaşanlar oldu.

Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji'nde 500'ün üzerinde öğrencinin velileri ile birlikte PCR kuyruğunda bekledi, Girne 19 Mayıs TMK'da ise sağlık ekipleri 1 saat gecikmeyle okula geldi.

Tepki gelince bakanlık çark etti

PCR yapılacak çocukların listesinin hazır olmasına rağmen yüzlerce öğrenci için az sayıda personel gönderilmesi kaosa yol açtı. Eğitim Bakanlığı velilerden gelen tepki üzerine devlet veya özeldeki PCR merkezlerinde yapılacak testlerin de sınava girişte kabul edileceğini duyurdu.

Hatırlanacağı üzere Eğitim Bakanlığı KGS’ye katılacak öğrencilerin başvuruda bulundukları okullarda dün ve bugün 09.00 – 12.00 saatleri arasında PCR testlerini yaptırmak zorunda olduğunu açıklamıştı.

Bakanlıktan ilginç savunma: “Halkın yoğun talebi”

Bakanlığın duyurusunda da ilginç saptamalar dikkat çekti. PCR yaptıracak öğrenci sayısının belli olmasına rağmen bakanlık basın açıklamasında çocukların teste gitmesini “halkımızın yoğun talebi” olarak yorumladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, kolej sınavına girecek olan öğrencilerin, devletin yürüttüğü PCR merkezleri dışındaki sağlık kurumlarından alacakları PCR sonuçlarının da kabul edileceğini duyurdu.

Bakanlık basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, devlete ait PCR merkezlerinde ciddi yoğunluk yaşanması nedeniyle vatandaşların, bu merkezler dışındaki sağlık kurumlarına başvurabilecekleri belirtildi. Buralardan alınacak PCR sonuçlarının da sınavda geçerli olacağı belirtildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Kolejlere Giriş Sınavları öncesinde PCR testi gerekliliği ve test yapılacak merkezler bakanlığımız tarafından açıklanmıştı. Sınavın sağlıklı koşullar altında, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, öğrencilerimizin mağdur olmamaları, istenmeyen bazı durumlara zamanında müdahale edebilmek amacıyla ilgili merkezlerde test yaptırmaları önerilmişti.”

“Halkımızın yoğun talebi nedeniyle bu merkezlerde sıkışıklıklar yaşandığı saptanmıştır. Bakanlığımız, sınav günü girişte kontrolü yapılacak PCR testlerinin, farklı merkezlerde de yapabileceğini kamuoyuna duyurur.”

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