Genel Kurul'dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi ve Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ret oyu verdiklerini Meclis kürsüsünde belirten CTP Milletvekili Ürün Solyalı, meclise katılan emlakçılara “Sizi kandırmışlar, ne üyelerinizi üye yapabiliyorsunuz, ne de üyelerinizi atsanız bile emlak işiyle uğraşmasını engelleyebiliyorsunuz” dedi.

Emlak sektöründe yaşanan büyük tartışmalara işaret eden Solyalı, söz konusu yasa tasarısıyla ilgili “Amacına hizmet eden bir yasa değil. O yüzden oyumuz olumsuz” ifadelerine yer verdi.