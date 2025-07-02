“Amacımız cezadan önce bilinçlendirmek ve teşvik etmektir”

Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki işletmelerde hijyen standartlarını yükseltmek ve halk sağlığını korumak amacıyla örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye Zabıta Birimi ekipleri tarafından yürütülen iş yeri denetimlerinde, tüm hijyen koşullarına uyan ve yasal mevzuata eksiksiz biçimde riayet eden işletmelere, denetimin yapıldığı tarihi içeren “Teşekkür Belgesi” verilmeye başlandı.

Bu yeni uygulamayla, hijyen kurallarına uyan işletmelerin takdir edilmesi ve diğer işletmelerin de teşvik edilmesi hedefleniyor. Uygulamanın, iş yeri sahipleri arasında olumlu karşılandığı ve denetimlerin artırılarak sürdürüleceği ifade edildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gazimağusa Belediyesi olarak halk sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Denetimlerimizde sadece eksik tespit etmeyi değil, örnek davranış sergileyen işletmeleri de görünür kılmayı önemsiyoruz. Teşekkür belgesi uygulamamızla, hijyen standartlarını en üst seviyede tutan işletmeleri hem takdir ediyor hem de toplum önünde görünür kılıyoruz. Bu uygulamanın hem iş yerleri arasında pozitif bir rekabet yaratacağına hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda hizmet almasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza da uygulamanın detaylarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Amacımız ceza yazmaktan önce bilinç oluşturmak. Hijyen koşullarına özen gösteren, mevzuata uygun çalışan işletmelere teşekkür belgesi sunarak hem onları motive ediyoruz hem de örnek oluşturuyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek. İşletmelerin bu süreçte gösterdiği hassasiyet ve iş birliği bizleri memnun ediyor.”

Oza, artarak sürdürülecek olan uygulamanın, farklı sektörlerdeki işletmeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağını belirtti.