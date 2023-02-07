Amaç Arnavutoğlu’nu kaybettik...

Türkiye’de dün sabaha karşı gerçekleşen deprem esnasında Hatay’da bulunan Göçmenköy İdman Yurdu yöneticisi Amaç Arnavutoğlu, hayatını kaybetti.

Hatay, Kırıkhan Öğretmenevi’nin deprem esnasında yıkılması sonrası Arnavutoğlu’ndan haber alınamazken, Göçmenköy başkanı Ersan Karataş dün “Deprem anında Hatay Kırıkhan öğretmen evlerinde bulunan AMAÇ ARNAVUTOĞLU'ndan haber alınamıyor. O bölgede gören, duyan, bilgisi olan ulaşsın ailesi haber alamıyor” paylaşımı ile yardım istemişti. Başkan Karataş, Arnavutoğlu'ndan üzücü haberi aldıkları bilgisini doğruladı.