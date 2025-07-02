Altuğra: “Polis Yasası grupta tartışılmalıydı, içime sinmeyen maddeye oy vermem”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili İzlem Gürçay Altuğra, Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülen Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında açıklamalarda bulunarak, söz konusu düzenlemeye neden destek vermediğini kamuoyuyla paylaştı.

Haber Kıbrıs Web TV’ye konuşan Altuğra, yasa çalışmalarının yalnızca teknik değil, aynı zamanda etik ve anayasal bir sorumlulukla ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Hiçbir milletvekili ikna olmadığı bir konuda olumlu oy vermez. Nisaba girmemesi gerekiyorsa da Meclis’e girmez” diyen Altuğra, özellikle parti içi değerlendirme süreçlerinin önemine işaret etti.

Altuğra, yasa tasarılarının ilgili taraflarla istişare edilmeden ve grup içinde tartışılmadan Meclis gündemine getirilmesini doğru bulmadığını belirterek, “Grupta tartışılmayan, ikna edici gerekçeleri paylaşılmayan ve içine sinmeyen bir maddeye, ben en azından kendi adıma olumlu oy vermem” dedi.

Yürürlükteki yasaların elbette değiştirilebileceğini söyleyen Altuğra, bu sürecin ise ortak akılla ve liyakate zarar vermeden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.