Alsancak’ta iş kazası

Alsancak’ta saat 09:00 sıralarında, yapımı devam eden bir inşaatın birinci katında, sorumlu mühendis olarak bulunan 58 yaşındaki Kadriye Balemen, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Kadriye Balemen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.