Alsancak'ta 3, İskele'den 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan Alsancak’ta 3, İskele bölgesinde ise 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde kalan 22 yaşındaki S.A.A.’ya (E) dün saat 14.00 sıralarında verilmek üzere bırakılan paket içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilmesi üzerine, olay polisin bilgisine getirildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, bahse konu paket içerisindeki maddenin yaklaşık 100 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğunu tespit etmesi üzerine otelde kalan 22 yaşındaki S.A.A.(E) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 29 yaşındaki A.T.O.(E) ve 26 yaşındaki A.O.A.(E) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında A.T.O.’nun kaldığı evde yapılan aramada, tütün ile karışık yaklaşık 100 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara bulundu.

A.O.A.’nın kaldığı evde yapılan aramada ise, yaklaşık 100 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak, emare olarak alındı.

İskele'de 1 kişi tutuklandı

İskele’de dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimi sırasında şüpheli görülen bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Ziyamet - Gelincik yol kavşağı üzerinde yapılan kontrolde durdurulan araç sürücüsü 20 yaşındaki İ.A.’nın (E) şüpheli hareketleri üzerine, bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulundu.