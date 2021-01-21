"Alsancak- Lapta Bölgesi'nde 2 vaka daha tespit edildi"

Bölgede tablonun giderek kötüleştiğini ifade eden Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Araser, Alsancak- Lapta’da vaka sayısının arttığını, dün akşam 35 vaka olduğunu, ilerleyen saatlerde 40’a yükseldiğini ve bugün 2 vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

“Vaka sayımız artıyor ama biz bir şey yapamıyoruz” diyen Ataser, BRT’de Manşet+ programına telefon bağlantısı ile katılarak, Alsancak – Lapta bölgesinde artan vakalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ataser, bölgede özellikle temaslıların bulunduğunu ve temennilerinin temaslıların PCR testlerinin pozitif çıkmaması olduğunu söyledi.

2 gündür bölgeyi 15 gün boyunca kısıtlı kapanmaya gidilmesini talep ettiklerini bir kez daha yineleyen Ataser, bölge sakinin oldukça tedirgin olduğunu ifade etti. Bölgedeki vaka sayısının çoğaldığının altını çizen Belediye Başkanı Ataser, dün akşam 35 vaka olduğunu, ilerleyen saatlerde 40’a yükseldiğini ve bugün 2 vaka daha tespit edildiğini açıkladı.