Alpet trafik ışıkları, arıza nedeniyle devre dışı kaldı

Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan AL-PET akaryakıt istasyonu önündeki yol kavşağındaki trafik ışıkları arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yol ve trafik güvenliği açısından güzergah üzerinde gidiş ve gelişi ayıran orta refüj araç trafiğine kapatılarak, Sanayi Bölgesi ve Şht. Kemal Aksay Caddesi yönünden gelen araçlar için karşı yöne geçişler güvenlik açısından sola yönlendirildi.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.