"Alo! Kule?"

Serap ŞAHİN

Tamamlanmadan açılan “Yeni” Ercan’da ilk gün kaosla başladı, yetkililer, elektrik ve su sorunlarının yanı sıra; check-in, muhaceret ve hatta “kuleye ulaşım” ile ilgili aksaklıkların yaşandığına dikkat çekti.

Toplamda 80 civarı uçuşun olduğu ilk günde, zaman zaman uçuşlarla ilgili rötarlar da yaşandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, bazı bölümlerde elektrik dahi olmadığına dikkat çekerek dışarıya telefon bağlantısı olmadığını ve yeni terminal binası ile kule arasında GSM (cep telefonu) üzerinden iletişim sağlandığını açıkladı.

Bu tür iletişimin de havacılıkta bağlantı sayılmadığına dikkat çeken Kapısız, “Eksiklikler tamamlanmadan yeniyi açarak eskisinden daha geriye gittiler” dedi.

Kapısız, meteorolojik durumdaki eksikliklerin de henüz giderilmediğini aktardı, “Şu an hava güneşli ve açık diye sorun yaşanmıyor. Ancak görüş açısı kapandığı durumda neler yaşayacağımızı deneyimleyip göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de, yapısal olarak henüz tamamlanmayan bölümler olduğuna dikkat çekerek, “Bir bölümün elektriği yok, diğerinin suyu akmıyor” dedi.

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız

“Yeniyi açarak eskisinden daha geriye gittiler”

Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, hava trafik açısından bir sıkıntı olmadığını ancak yolcuların işlem gördüğü binada çok büyük sorunlar olduğunu vurguladı.

Kapısız, “Sorunların kaynağı meydan hazır olmadan gerekli elektrik ve iletişim sağlanmadan meydanın açılmasından kaynaklı ciddi sorunları var” ifadelerini kullandı.

Bazı bölümlerde elektrik dahi olmadığına dikkat çeken Kapısız, “Dışarıya telefon bağlantısı dahi yok. Yeni terminal binası ile kule arasında GSM üzerinden iletişim sağlanıyor. Bu tür bağlantılar da havacılıkta bağlantı sayılmıyor. İlgili GSM’in de kapanması veya çekmemesi durumunda bağlantı kopacak. Bu bağlantı havacılık kurallarına uygun değil” dedi.

Elektrik ve internet olmamasından dolayı check-in ve muhaceret gibi işlemlerin de aksadığına dikkat çeken Kapısız, “Yeniyi açarak eskisinden daha geriye gittiler” dedi.

Kapısız, havacılık emniyeti açısından geçen defaki açılmadan bugüne belirli bir yol kat edildiğini ancak operasyonel açıdan binanın verimliliğinin çok düşük olduğunu vurguladı.

Elektrik ve internet olmadan yeni Yeni Ercan Havalimanı’nın açılmaması gerektiğini savunan Kapısız sözlerinde şu ifadelere yer verdi: Yeni bina açıyorsanız beklentiyi iyileştirme safhasında olur. Bir şeyleri geriye taşımazsınız. Sayın Bakanımız için ivediliği milli güne denk getirip rant sağlamaktı. Burası havacılığın dışında bir amaçla açıldı. Meteorolojik durumda da eksiklikler var. Şu an hava güneşli ve açık diye sorun yaşanmıyor. Ancak görüş açısı kapandığı durumda neler yaşayacağımızı deneyimleyip göreceğiz.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi

“Yapısal olarak tamamlanmayan bölümler var”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de Yeni Ercan Havalimanı’nda toplamda 80 civarı uçuş olduğuna işaret ederek, küçük rötarlar dışında bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Çok yoğun çalışıldığını belirten Sofi, “Havalimanının eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Yapısal olarak henüz tamamlanmayan bölümler olduğuna dikkat çeken Mustafa Sofi, “Birinin elektriği yok, birinin suyu akmıyor. Bir bölümün de tuvaleti çalışmıyor gibi sıkıntılar var. Bunlar da anlık müdahale yapılarak gideriliyor” dedi.