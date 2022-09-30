Almanya’dan ülkemize yardımlar devam ediyor
Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği’nin girişimleri ve temasları ile yardımsever Alman dostlarımız ülkemizdeki engelli insanlarımız için katkı koymaya devam ediyor.
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Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği’nin girişimleri ve temasları ile yardımsever Alman dostlarımız ülkemizdeki engelli insanlarımız için katkı koymaya devam ediyor.
Dernek başkanı Turgay Hilmi, 9 adet tekerlekli sandalye ile 5 yürütecin Nürnberg’de faaliyet gösteren Reha Team Riedl adlı şirket tarafından ülkemize gönderilmek üzere Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneğine teslim edildiğini söyledi.
Hilmi, depodan sorumlu olan kadın ve erkek Schiller’e de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Reha Team Riedl şirket sorumlusu ile de görüşen Hilmi, yakın bir zamanda yine katkı olarak verilmesi planlanan 50 adet tekerlekli sandalyenin ülkeye ulaşımını sağlamak için imkanlar aradığını ifade etti.
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