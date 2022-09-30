Almanya’dan ülkemize yardımlar devam ediyor  

Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneği’nin girişimleri ve temasları ile yardımsever Alman dostlarımız ülkemizdeki engelli insanlarımız için katkı koymaya devam ediyor.

Dernek başkanı Turgay Hilmi, 9 adet tekerlekli sandalye ile 5 yürütecin Nürnberg’de faaliyet gösteren Reha Team Riedl adlı şirket tarafından ülkemize gönderilmek üzere Kuzey Kıbrıs’ın Dostları Derneğine teslim edildiğini söyledi.

Hilmi, depodan sorumlu olan kadın ve erkek Schiller’e de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.