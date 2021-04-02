Almanya’dan Kıbrıs’a destek

Nürnberg İyi Toplum Gönüllüleri Derneği Bayreuth Bölge Temsilcisi Taner Koç’un girişimleri ile Bavyera Eyaleti Bölge Başkanı Hulusi Koçak ve Kuzey Kıbrıs Dostları Derneği Başkanı Doç. Turgay Hilmi anlamlı bir işbirliği için bir araya geldiler.

Bavyera’nın Bayreuth kentinde Corona önlemleri çerçevesinde açık havada yapılan törende Nürnberg İyi Toplum Gönüllüleri Derneği’nin girişimleri ile temin edilmiş olan ve engellilerin kullanımı için uygun olan muhtelif tekerlekli sandalye ve araç gereçler, dernek başkanı Hulusi Koçak tarafından Kuzey Kıbrıs Dostları Derneği Başkanı Doç. Turgay Hilmi’ye takdim edildi.

İyi Toplum Gönüllüleri Derneği Bavyera Eyaleti Bölge Başkanı Hulusi Koçak, Kuzey Kıbrıs’taki engelli insanlara Başkan Turgay Hilmi ile işbirliği içinde katkı yapabilmekten mutlu olduğunu ve bu anlamlı görevin yakın gelecekte de devam edeceğini belirtti.

Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Bavyera Fahri Temsilcisi olan Doç. Turgay Hilmi, teslim edilen tekerlekli sandalyelerin Kuzey Kıbrıs Dostları Derneği aracılığı ile Günay Kibrit başkanlığındaki ve KKTC’de faaliyet göstermekte olan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne iletileceğini ifade etti. Ulaşım ise Kuzey Kıbrıs Dostları Derneği’nin Londra’da yaşayan üyesi, işadamı Hasan Kemal tarafından karşılanacağı belirtildi.

Başkan Hilmi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin 1996’daki kuruluşu itibarı ile yakın işbirliği içerisinde olduklarını ve bugüne kadar 1800 kadar tekerlekli sandalye yanında, KKTC hastanelerine, sel mağdurlarına, huzur evlerine ve muhtelif sosyal kuruluşlara Almanya’dan katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

KKTC Fahri Temsilcisi Doç. Turgay Hilmi, anlamlı işbirliğinden dolayı duymuş olduğu mutluluğu dile getirerek İyi Toplum Gönüllüleri Derneği Bavyera Eyaleti Bölge Başkanı Hulusi Koçak’a, Bayreuth Bölge Temsilcisi Taner Koç’a ve hazır bulunan dernek üyelerine, Kuzey Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler derneği adına teşekkür etti.