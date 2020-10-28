Almanya ve Fransa'da tekrar karantina

Fransa: Fransa'da ikinci Covid-19 dalgasına karşı tekrar karantina uygulaması başlıyor

Almanya: Almanya'da 2 Kasım'dan itibaren bir ay süreli karantina uygulaması başlıyor

Fransa'da Covid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeni ile 30 Ekim itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa sesleniş konuşmasında, son haftalarda rekor seviyelerde olan günlük vakalara karşı tek çözümün yeninden genel karantina olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde perşembe gecesinden itibaren serbest dolaşımın en az 1 ay süreyle sınırlandırılacağını duyuran Macron, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söyledi.

Macron, bar, restoran ve mağazaların da kapatılacağını aktardı.

Bu süreçte öğrencilerin daha fazla eğitimden mahrum edilemeyeceklerinin altını çizen Macron, bütün okulların açık kalmaya devam edeceğini belirtti. Üniversiteler ise uzaktan eğitimle devam edecek.

Yaşlı bakımevlerine ziyaretlere izin verileceği bilgisini paylaşan Macron, insanların dışarı çıktığında yanlarında izin belgesi bulundurmaları gerektiğini kaydetti.

Macron, salgının seyrinin her 15 günde tekrar değerlendirileceğini belirterek, hedeflerinin günlük Covid-19 vaka sayısını 5 bine düşürmek olduğunu dile getirdi.

İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Fransız lider, tüm çabaların salgının yayılmasını önlemeye yönelik olması gerektiğini belirterek, Fransızları daha bilinçli şekilde hareket etmeye çağırdı.

Fransız uzmanlar, günlük vakaları ve özellikle hastanelerin doluluk oranını düşürmek için tek etkili çözümün genel bir sokağa çıkma yasağı olduğunu savunuyor.

Fransa'da ilk koronavirüs dalgasında 17 Mart'tan 11 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Fransa'da 54 bölgede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede, son olarak 25 Ekim'de kayıtlara geçen 52 bin 10 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Almanya da karantinaya...

Almanya son günlerde hızla artan ikinci dalga Covid-19 vakaları karantina uygulamasını yeniden gündeme getirdi. Ülkedeki eyalet başbakanları ile bir toplantı yapan Başbakan Angela Merkel, 2 Kasım Pazertesi'den itibaren bir ay süreyle ülke çapında uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Başbakan Merkel yaptığı basın oplantısında "Çok ciddi bir durum içindeyiz. Akut bir ulusal sağlık krizinin önüne geçmek için harekete şimdi geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Merkel'in 16 eyalet başbakanına sunduğu önerideki yeni tedbirlerle "enfeksiyon dinamiklerinin" kırılması ve "Noel tatilinde ailelerin ve arkadaşların Covid-19 kuralları çerçevesinde yeniden biraraya gelmesi" hedefleniyor.

Yeni karantina kuralları neler?

Yeni karantina uygulamasında sosyal temasın sınırlanması isteniyor. Buna göre yalnızca iki aileden toplam en fazla on kişinin kamusal alanda biraraya gelmesine izin verilecek.

Ayrıca iç turizm de kısıtlamalardan payını aldı. Otellerde konaklama yapmak esaslı bir gerekçe harcinde yasaklanacak.

Karantina ugulamasında okulların ve kreşlerin açık kalacak, ancak yeni hijyen tedbirlerinin getirilmesi gündemde.