Alman turizmcilere yönelik bilgilendirme gezileri düzenlendi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Cyprus Royal Turizm, Kıbrıs’ın kuzeyini Avrupa pazarında daha bilinir hale getirme amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi.

Adanın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Sunexpress Havayolları’nın iki grup halinde organize ettiği Alman turizmcilere yönelik bilgilendirme gezilerine, Cyprus Royal Turizm ev sahipliği yapıyor.

5 Mayıs Pazar günü Ercan Uluslararası Havalimanı’nından adaya giriş yapan 35 Alman tur operatörü, destinasyon incelemelerine başladı.

Üç gün sürecek bilgilendirme ve tanıtım gezilerinde, misafirler Kıbrıs’ın kuzeyindeki tarihi ve turistik güzellikleri, yerel lezzetleri ve aktivitelerini deneyimleyecek.

Alman turizmciler ayrıca adanın önemli otellerini, sahillerini ve turizm olanaklarını yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Geziyi düzenleyen Cyprus Royal Turizm yetkilisi Gültekin Yalaz, adanın turizm potansiyelini geliştirmek için etkili tanıtım yapılması, güçlü ve doğru iletişim ağlarının içinde yer alınmasının öneminin altını çizdi.

Adanın özellikle Alman pazarında güçlü bir kültür destinasyonu olması için organize edilen geziler kapsamında Mayıs ayı içinde 40 kişilik bir tur operatörü grubu daha misafir edilecek.