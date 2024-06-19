Alkollü sürücüler kaza yaptı, tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 16.45 raddelerinde 2. Selim Caddesi üzerinde alkol tesiri altında kaza yapan kadın sürücü Androulla Theodorou. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgide kaza; 98 promil alkol tesiri altında olan Androulla Theodorou’nun yönetimindeki KRS 596 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Ledra Palas trafik ışıklarına geldiğinde meydana geldi.

Kadın sürücü, trafik ışıklarına riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde kırmızı ışıkta geçerek, o esnada sağından Memduh Asaf Sokak boyunca tarafında yeşil ışık yandığı için doğu istikametine doğru seyreden 34 yaşındaki Coşkun Gürel yönetimindeki VM 119 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında KRS 596 plakalı araç sürücüsü Androulla Theodorou tutuklandı.

Balkon korkuluklarına çarparak durdu

Güzelyurt Şht. Ahmet Beyaz Sokak üzerinde dün saat 21.35’te 158 promil alkol tesiri altında direksiyon başına geçen 34 yaşındaki İsmet Talaş, bir evin balkon korkuluklarına çarparak durabildi. Talaş yönetimindeki SN 461 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir ikametgâhın bahçe kapısına çarpıp yoluna devam ederek araç garajının demir ayaklarına ve evin balkon korkuluklarına çarpıp durabildi

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.