Alkollü sürücü önündeki kamyona çarptı

Mağusa'da bu sabah meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Büşra Karataş hafif şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah 04.10 sıralarında Mağusa Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 22 yaşındaki Büşra Karataş 182 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HG 649 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden 48 yaşındaki Yadiger Kaya'nın yönetimindeki KN 812 plakalı kamyonun arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Büşra Karataş kendi imkanları Mağusa Devlet Hastanesi'ne gitti ve yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.