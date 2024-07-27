Alkollü sürücü önce, narenciye bahçesinin tellerine, ardından ağaçlara çarparak yana devrildi

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda bu sabah 02.00 sıralarında 24 yaşındaki Ayhan Topaloğulları 127 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GJ 959 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak narenciye bahçesini çevreleyen tel örgülere ardından da ağaçlara çarparak yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki İbrahim Kaşıkçı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. araç sürücüsü Ayhan Topaloğulları ise tutuklandı.