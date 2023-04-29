Alkollü sürücü önce bordür taşlarına, sonra bariyerlere çarptı
Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü yaralandı.
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Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda dün akşam 22.30 sıralarında 43 yaşındaki Leman Çakal Gancalı, 142 miligram alkollü içki tesiri altında NP 384 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşak içindeki bordür taşlarına çarptı.
Çarpmanın ardından yoluna devam eden araç sürücüsü ardından çelik bariyerlere de çarptı.
Kaza sonucu yaralanan alkollü sürücü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Gancalı'nın sağ ayağına kırık teşhisi konuldu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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