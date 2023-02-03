Alkollü araç kullandı, takla attı: 3 yaralı

Lefkoşa-Mağusa Anayolu'nda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Mağusa Anayolu'nda bugün 01.30 sıralarında 90 miligram alkollü içki tesiri altında, GP 632 plakalı aracı kullanan 21 yaşındaki Barış Aygün, doğu istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce refüjün bordur taşlarına, sonra da 4 metre derinliğindeki su menfez çukuruna çarparak takla attı.

Kaza sonucu Araç sürücüsü Barış Aygün'ün yanı sıra, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Emre Hacıhasanoğlu ve 25 yaşındaki Enes Aygün yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emre Hacıhasanoğlu ve Enes Aygün Acil Servis'te müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Barış Aygün ise yapılan ameliyatının ardından Cerrahi Servis'te müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.