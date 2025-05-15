Alkollü araç kullanarak kaza yaptı, ehliyetine el konuldu

Alkollü araç kullanarak kaza yapan S.Ö ehliyetinin iptali talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde aracıyla seyreden 30 yaşındaki S.Ö’nün, 106 miligram alkollü içki tesiri altında Türkeli Kavşağı'na dikkatsizce giriş yaptığını söyledi.

Çetin, bu sırada anayolda batı istikametine doğru seyreden 30 yaşındaki G.B.’nin kullandığı araçla çarpışma yaşandığını belirtti.

Kazada yaralanan S.Ö’nün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’te müşahede altına alındığını ve sağ omuzunun kırıldığını ifade eden polis, zanlının tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Polis, S.Ö’ye alkollü araç kullanmaktan dolayı ceza yazıldığını, ancak zanlının cezayı ödeyecek maddi gücünün olmadığını söylediğini, bu nedenle ehliyetinin geçici olarak iptali için mahkemeye başvurulduğunu aktardı.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının davaları sonuçlanıncaya kadar ehliyetine el konulmasına emir verdi.