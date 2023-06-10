“Alihan Pehlivan derhal TAK Yönetim Kurulu’ndaki görevinden alınsın”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Alihan Pehlivan'ın derhal TAK Yönetim Kurulu’ndaki görevinden alınmasını talep etti.

KTGB Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Pehlivan'ın ülke ekonomisinin gelişmesi ve ekonomik çarkların dönmesi için yapılması gerekenleri sıralarken verdiği örneğin, toplumda olduğu gibi gazeteci camiasında da öfkeyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Halen Milli Eğitim Bakanlığından kamu işçisi olarak maaş çeken, TAK YK üyesi de olan Alihan Pehlivan'ın derhal TAK YK'daki görevinden alınmasını talep ediyor ilgili makamları artık gerekli kararı almaya çağırıyoruz. KTGB'nin de temsil edildiği TAK Yönetim Kurulu'nda böyle bir şahsa yer olmamalıdır”

Açıklamada ayrıca Yayın Yüksek Kurulu ve Medya Etik Kurulu'nun gerekeni yapacağına inanç belirtildi.

Basın-Sen’den açıklama

Öte yandan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-sen), bir televizyon programinda yaptığı açıklamalarından dolayı gazeteci Alihan Pehlivan’ın Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınması gerektiğini açıkladı.

Basın Sen Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay ve Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Pınar Barut imzasıyla yapılan açıklamada, Pehlivan’a “kadın bedeni üzerinden ekonomiye çare arama” eleştirisinde bulunulup, “talihsiz” olarak nitelendirilen konuşmayla “akıl ve ahlak sınırlarının aşıldığı” kaydedildi.

Açıklamada “Pehlivan’ın sözlerinin, basın, yayın ve gazetecilik etik değer ve ilkelerini hiçe saymakla birlikte, başta ülke kadınları olmak üzere dünyada, tehdit, ayrımcılık ve şiddet gibi öğelerle fuhuş yapmak zorunda bırakılan, kölelik koşuları altında insan ticaretine maruz kalan tüm kadınların yaşadığı bu durumu meşrulaştıran ve hatta özendiren nitelikte olduğu” belirtildi.

Konuşmanın, 18 yaş altı küçük çocukların dahi izleyebileceği bir televizyonun canlı yayınında dile getirilmesinin de skandalın bir başka boyutu olduğu kaydedildi.

Basın-Sen açıklamasında ayrıca, Pehlivan’ın konuk olduğu programın sunucusu Nupelda Karabuğday’a, beklenilenin aksine anında tepki veremediği için sosyal medyada yapılan hakarete varan eleştirilere de değinilerek, haksız ve hedef şaşırtma amaçlı olduğu belirtildi.