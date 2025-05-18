Ali Yorgancıoğlu hayatını kaybetti
Hamitköy’de yaşayan 77 yaşındaki Ali Yorgancıoğlu, dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti.
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Hamitköy’de yaşayan 77 yaşındaki Ali Yorgancıoğlu, dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti.
Polis bültenine göre, Saat 10.30 sıralarında evinde fenalaşan Yorgancıoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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