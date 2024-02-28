Alayköy’deki ev kurşunlama olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Alayköy’de, Pazartesi sabaha karşı yaşanan “ev kurşunlama” olayının “aralarında önceden husumet bulunması” nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen polis, olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

“Adına Kayıtsız Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarrufu”, “Kasti Hasar”, “Şiddet Kullanma Tehtidi”, “Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlamalarıyla tutuklanan K.M., S.Ö. ve A.G. Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis, zanlıların Pazartesi günü saat 04.50’de K.M.’nin kullanımındaki araçla “aralarında daha önceden husumet bulunan” K.Ü.’ye (E-19) ait evin önüne gittiklerini söyledi.

Polis, zanlı K.Ö.’nün av tüfeğini, söz konusu evin oturma odasının balkon kapısına doğrultup bir el ateş edip camın kırılmasına sebebiyet verdikten sonra, evin avlusu içerisinde park halinde bulunan K.Ü.’nün babası S.Ü.’ye ait salon aracın sağ arka kelebek camına bir el ateş edip kırılmasına sebebiyet verip hasara uğrattığını ve olay yerinden ayrıldıklarını aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 12’lik fişenk tapası ve av tüfeği fişenk saçmaları bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Polis, akabinde olayda kullanılan av tüfeği ve aracın tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüler alınması gereken ifadeler olduğunu aktararak, zanlılar mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini söyledi, gönüllü ifadelerin teyit tekzibi yapılması gerektiğini vurguladı.

Başaran, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını emir verdi.