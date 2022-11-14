Alayköy’de “Pars” operasyonu: 1 kişi aranıyor, zanlılar 7 gün tutuklu

Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri 'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mesele ile bağlantısı görülen zanlılar Ahmet Sinan Yaşar ve Müslüm Çoban tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Kaan Kurtbir, 11 Kasım Cuma günü Alayköy’de gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu sırasında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğini, aracın yanında bulunan A.S.Y.’nin elinde bulunan sırt çantası içerisinde 4 adet iç içe geçirilmiş vakumlu vaziyette şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında; ve yine aynı çanta içerisinde 3 ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 100 gram ağırlığında olmak üzere toplam 1100 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis olayın akabinde zanlı A.S.Y. ve araç içerisinde bulunan zanlı M.Ç.’nin suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru Ozan Özder meselenin ciddi bir mesele olduğunu, aranan bir kişi ve alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.