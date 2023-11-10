Çöpte bulunan belgeler: Eczanelere ait olmadıkları tespit edildi

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir çöp konteynerine atılmış, eczanelere ait olduğu düşünelen belgeler bulundu.

Zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinde bulunan söz konusu belgeler üzerine Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘özel soruşturma birimine’ haber verildi.

İlerleyen dakikalarda, hem özel soruşturma birimi, hem de olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemede bulundu.

Yapılan soruşturma neticesinde belgelerin, soruşturma ile bağlantılı olmadığı tespit edildi.