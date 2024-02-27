Alayköy'de bir evde ateş açıldı

Alayköy'de bu sabah erken saatlerde bir ev içerisinde av tüfeği ile ateş açıldı, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 04.30 sıralarında Alayköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, söz konusu evin sürme camı ve evin önünde park halindeki araç hasar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.