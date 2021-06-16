Alayköy yolunda ölüm: 48 yaşındaki Hakan Meriç hayatını kaybetti
Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda Alayköy civarlarında FJ 611 plakalı aracıyla seyreden 48 yaşındaki Hakan Meriç, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
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Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda Alayköy civarlarında FJ 611 plakalı aracıyla seyreden 48 yaşındaki Hakan Meriç, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Polis açıklamasına göre olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi.
Aracıyla Lefkoşa yönünde seyreden Hakan Meriç’in yolun solundan çıkarak DSİ’ye ait su deposunun havalandırma borusuna çarptıktan sonra bir müddet gittiği ve yüzü doğu istikametine bakar şekilde durduğu belirtildi.
Kaza sonucu Hakan Meriç kaza yerinde hayatını kaybetti.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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