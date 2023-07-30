Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yasak bölgeye çöp döken şahsa ceza kesildi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde çöp dökmenin yasak olduğu alana çöp döken işletme çalışanına zabıta ekipleri tarafından ceza kesildi.

Açıklamada denetimlerin sıklaştırılacağı ve çöp dökmenin yasak olduğu bölgelere çöp dökenlere ceza yazılacağı ifade edildi.