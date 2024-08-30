Alayköy sakini 58 yaşındaki Suat Güngör hayatını kaybetti
Alayköy’de sakin 58 yaşındaki Suat Güngör hayatını kaybetti.
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Alayköy’de sakin 58 yaşındaki Suat Güngör hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Güngör’ün dün saat 18.30 sıralarında evinde ölü bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Güngör’ün bedeninde darp ve cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin otopsiyle tespit edileceği ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Etiketler : SUAT GÜNGÖR