Alacak – Verecek davalarında rekor artış

Yüksek Adliye Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunduğu 2025 yılı faaliyet raporu, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ekonomik çöküşün adeta aynası oldu.

Ekonomik krizle beraber alacak-verecek ihtilaflarının derinleşmesi, doğrudan mahkeme koridorlarına yansıdı.

2025 yılı boyunca kaza mahkemelerinde dosyalanan yeni hukuk davası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 40.59 gibi rekor bir oranda artarak 12 bin 324’e ulaştı.

Hukuk davalarının konularına göre yapılan tasnifi, piyasalardaki nakit akışı tıkanıklığını ve borç krizini gözler önüne serdi.

Yıl içinde açılan 12 bin 324 hukuk davasının ezici bir çoğunluğunu, tam 9 bin 870 dosya ile "Alacak-Verecek" davaları oluşturdu.

Bunu 1310 dosya ile "Banka ve İcar Satış" davaları takip etti.

Bölgelere göre bakıldığında, Lefkoşa Kaza Mahkemesi 6 bin 518 yeni dava ile iş yükünün yarısından fazlasını sırtlarken, Gazimağusa 3 bin 414 dosya ile ikinci sırada yer aldı.

Parasını tahsil edemeyen alacaklıların mahkemeye koşması icra dairelerini de kilitledi. Yıl boyunca borçlular aleyhine 3 bin 457 hapislik istidasi sonuçlandırıldı.

Taşınır malların haczi için çıkarılan 9 bin 687 menkul emval müzakeresinden 3 bin 707’sinde ise borçluların "üzerine kayıtlı hiçbir menkul malı bulunamadığı" için hacizler sonuçsuz kaldı.

Tebliğ ve İcra Mukayyitlikleri, Maliye Bakanlığı’nın 2018’den beri söz verdiği 25 resmi hizmet aracını hala tahsis etmemesi nedeniyle büyük bir iş birikmesiyle karşı karşıya kaldı.

Hukuk davalarının konularına göre tasnifi:

• Alacak/Verecek: 9870 dosya

• Banka / İcar Satış: 1310 dosya

• Karşılıksız Çek: 117 dosya

• Tahliye: 392 dosya

• Tazminat: 580 dosya

• İş Davası: 53 dosya

• Bilişim Suçları: 2 dosya