“Sendikalarla anlaşamazsak çok daha sert tedbirler alabiliriz”

Nisan ayı içerisinde hayatı kilitleyen genel grevlere ve Meclis’in içine kadar sarkan kitlesel eylemlere sebep olan, toplumsal muhalefetin baskısıyla geri adım atılan hayat pahalılığı (HP) budama girişimi yeniden gündeme geliyor…

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası TV’de katıldığı programda konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, maaşlara yansıtılan HP düzenlemesi konusunda sendikalarla uzlaşmaya çalışacaklarını belirtti; “Akli selim galip gelecek mi? Onu göreceğiz” dedi.

Bakan Berova, uzlaşamama durumunda ise bir sonraki dönemde çok daha sert tedbirler almak durumunda kalabileceklerine dikkat çekerek, bu noktaya gelmek istemediğini söyledi.

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlar üzerinden 2024 yılı içerisinde maaşlara toplam yüzde 62-63 oranında HP yansıttıklarını hatırlatan Berova, “Çünkü o yıl 3 kez bunu uyguladık. Bunu halk ezilmesin diye yaptık” ifadelerini kullandı.

Berova, “Önlemleri gününde almazsanız çok daha sert önlemler gündeme geliyor. O yüzden sürdürülebilir yapı için önlemlerin zamanında alınması gerekiyor” diye konuştu.