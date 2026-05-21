Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı iş birliğiyle bağışı kampanyası düzenliyor.

“Donör Ol, Hayat Kurtar!” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikle, Dünya İlik Bankası’na yeni donörlerin kazandırılması hedefleniyor.

Kampanya kapsamında, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü 11.00–13.00 saatleri arasında Kemal Saraçoğlu Vakfı’nda gerçekleştirilecek bağış etkinliğinde, uygun kriterleri taşıyan gönüllülerden alınacak tükürük örnekleriyle doku analizi yapılacak ve katılımcılar Dünya İlik Bankası’na kayıt olabilecek.

Bağışçı kriterleri arasında 18–45 yaş aralığında olmak, KKTC kimlik kartı sahibi olmak, daha önce örnek vermemiş olmak ve sağlıklı birey olmak yer alıyor. Etkinlik, Köşklüçiftlik’te bulunan Kemal Saraçoğlu Vakfı binasında gerçekleştirilecek.